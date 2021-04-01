В Москве опекунша била 10-летнюю девочку кочергой и заставляла до мозолей стирать белье

В Москве опекунша била 10-летнюю девочку кочергой за четверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве 10-летняя девочка пожаловалась на опекуншу, которая издевалась над ней за плохие оценки и заставляла до мозолей на пальцах стирать одежду.

Синяки и ссадины на лице и шее девочки заметила учительница рисования. Педагог сразу заподозрила неладное и проводила воспитанницу к психологу, а вскоре о ЧП в школе известили руководство.

Оказалось, девочку избивают в семье. Издевается наш ребенком опекунша, которая вот уже два года заменяет ей маму.

Родительница школьницы умерла два года назад, девочку взяла к себе близкая подруга скончавшейся, но вместо любви и ласки, оказались жуткие условия.

По словам девочки, ее бьют шлангом и кочергой за плохие оценки. Причем отрицательными считаются даже четверки. А еще заставляют до мозолей стирать одежду - это наказание за плохую успеваемость.

Как сообщил источник Life.ru, в квартире, где проживает семья, действительно нашли резиновый шланг, металлическую кочергу и тряпичный ремень. Женщина признал, что периодически применяет данные «средства воспитания», но не считает это чем-то чрезмерным.

Возникли претензии и к условиям проживания девочки. Она спит на диване в одной комнате с собакой породы алабай.

После того, как вся история выяснилась, школьницу доставили в больницу, где врачи нашли еще несколько следов побоев. Сейчас сотрудники ПДН решают дальнейшую судьбу ученицы, а она просит не возвращать ее в приемную семью.