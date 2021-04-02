В столице пройдет третья спартакиада промышленников «Моспром»

Заявку на участие можно оставить в разделе «Личный кабинет» на сайте мероприятия Фото: Предоставлено организаторами

С 19 апреля открывается регистрация на спартакиаду «Моспром»-2021. В ней примут участие работники столичных предприятий и студенты профильных вузов. Соревнования пройдут по 10 спортивным дисциплинам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Спартакиада «Моспром» пройдет уже в третий раз, - сказал заместитель мэра. - Прошлогодние состязания, которые состоялись с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии, собрали более 3 тысяч участников. Это представители 15 профильных вузов и 106 предприятий Москвы. Надеемся, что в этот раз желающих испытать свои силы будет еще больше».

Отборочные соревнования пройдут с 17 июля по 12 сентября. По итогам определят 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Они примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе «Лужники» 25 сентября 2021 года.

«Мы прислушались к пожеланиям участников и расширили список дисциплин, - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Теперь они будут соревноваться в 10 видах спорта. Это мини-футбол, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, хоккей, бокс, плавание и даже киберспорт».

В прошлом году лицом игр был экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев. В 2021 году амбассадорами Спартакиады станут сразу два известных спортсмена - футболист Игорь Акинфеев и боксер Мурат Гассиев.

Заявку на участие можно оставить в разделе «Личный кабинет» на сайте мероприятия www.spartakiadamosprom.ru. Участие в Спартакиаде бесплатное. По вопросам, связанным с мероприятием, можно обратиться по электронной почте info@spartakiadamosprom.ru.