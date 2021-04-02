Тимофей Баженов: «Поддержим Москву в конкурсе World Travel Awards!»

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«Не первый год Москву номинируют и награждают по разным направлениям в туристической сфере. Столица имеет богатейшее культурно и историческое наследие. Здесь есть что посмотреть, есть куда пойти. В 2019 и 2020 году Москва уже получила награды по ключевым направлениям конкурса. Власти столицы и горожане создают уникальную атмосферу города и показывают высокое качество приёма туристов. Благодаря этому их поток с каждым годом растёт. Считаю, это наша общая заслуга.

Голосуйте за Москву, друзья! Сделать это можно на сайте worldtravelawards.com», – прокомментировал известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

Международная премия World Travel Awards считается самой престижной в туристической сфере.

В этом году Москва номинирована по пяти позициям: «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе», «Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе» и «Лучшее направление для сити-брейка в Европе».

Финальные итоги будут подведены в конце 2021 года.