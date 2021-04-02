Тимофей Баженов: «Восстанавливать здоровье лучше на отечественных курортах»

Санаторий "Знание", город Сочи. Фото с сайта санатория.

Он убеждён, что людям, перенесшим коронавирус, лучше отправиться на реабилитацию в лечебно-курортные учреждения.

«В мегаполисе практически невозможно хорошо восстановиться после перенесённого заболевания. Выхлопные газы и недостаточное уличное озеленение снижают качество воздуха, которым мы дышим. Бешеный ритм городов-миллионников заставляет нас откладывать заботу о здоровье на потом.

Я советую всем, кто переболел Covid-19, отправиться в наши горы или Черноморское побережье. Крым, Сочи, Геленджик, Алтай, Архыз и Домбай – места, где только один свежий воздух способен улучшить самочувствие. А если кто-то по определенным причинам не может отправиться в полноценный отпуск, предлагаю выехать за город на пару дней, отдохнуть от суеты. Даже несколько дней, проведенных вне городского шума и суеты дадут положительный эффект», – высказался известный тележурналист и общественник Тимофей Баженов.

Напомним, что в России существуют специальные программы реабилитационного лечения и бесплатные санаторные путёвки от государства. После обследования, которое можно пройти в поликлинике по месту жительства, вам назначат эффективное лечение и выдадут направление в санаторий.