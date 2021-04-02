Ребенок провалился под лед в Подмосковье

Спасатели помогли мальчику, провалившемуся под лед Фото: Олег ЗОЛОТО

В подмосковных Химках 12-летний школьник провалился под лед. Мальчик не рассчитал толщину льда и оказался в воде.

На помощь ребенку, не раздумывая, бросился очевидец. Мужчина заметил, что ЧП произошло почти в центре канала, и также побежал по льду.

Спасти ребенка у мужчины получилось быстро. Но вот вывести его на берег по тонкому льду он не решился. Так и дожидался приезда спасателей вместе с мальчиком посреди реки.

«Спасением утопающих химчан занимались сотрудники 6-го отряда федеральной противопожарной службы по Московской области, сотрудники УМВД России по городскому округу и Московская спасательная служба «Левобережная». Операция прошла успешно», - цитирует сообщение пресс-службы городского округа интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, ранее сообщалось, что в Зеленограде спасатели вытащили из пруда собаку, провалившуюся под лед. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и вернули питомца хозяину, передает РИАМО.