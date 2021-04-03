Анатолий Вассерман рассказал о концепции развития своей образовательной онлайн-платформы

Анатолий Вассерман с волонтерами «Академии Вассермана». Фото: Валентина КАРЕЛОВА.

В конце марта известный эрудит, знаток и журналист Вассерман запустил бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. Волонтеры «Академии Вассермана» проводят масштабный опрос москвичей. О целях этого опроса рассказал сам основатель проекта, приехавший лично поддержать участников исследования.

Сейчас на сайте «Академии Вассермана» доступны самые разные форматы интеллектуальных заданий: обучающие тесты, игры, семинары, лекции и многое другое.

- Мы хотим более детально понимать, какие будут запросы к Академии. Общий замысел есть. В первую очередь, это материалы для саморазвития и самосовершенствования, опирающиеся на опыт интеллектуальных игр. Естественно, не только мой, - рассказал журналистам Анатолий Вассерман. - Сейчас мы развиваем проект с учетом того, чего ждут от Академии люди с неигровым опытом.

По его словам, сейчас на сайт выложена только небольшая часть запланированных материалов. Платформа будет постоянно расширяться и развиваться, предоставляя пользователям новые возможности для интеллектуального самосовершенствования. Чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, мгновенно отбирать нужные факты и правильно использовать эти данные, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр.

- Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней, - комментирует основатель образовательной платформы.

Анатолий Вассерман впервые появился на телеэкране в 1989 году, играя в составе команды Нурали Латыпова в клубе «Что? Где? Когда?». В телевизионном шоу «Своя игра» одержал пятнадцать побед подряд в 2001—2002 годах и стал лучшим игроком десятилетия в 2004 году. Был одним из основных участников в телеигре «Игры разума». Неоднократно принимал участие в программе «Кто хочет стать миллионером?», где выигрывал разные суммы. Бронзовый призёр чемпионата Москвы по эрудит-квартету в составе команды «Домодедово и остальная Россия» 2010 года (по версии Ассоциации московских клубов интеллектуальных игр).