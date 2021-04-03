Анатолий Вассерман предложил москвичам «отправиться на необитаемый остров» в своей жилетке

В досуговом центре «Юность» 3 апреля прошли семейно-командные эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!». Тридцать три семьи, проживающие в столичном районе Северное Измайлово, соревновались между собой за звание лучших. Впервые семейную эстафету поддержал известный интеллектуал, эрудит и журналист Анатолий Вассерман.

Одно из состязаний конкурса было посвящено знаменитой жилетке Вассермана. Как известно, 68-летний знаток никогда не расстается с этим предметом одежды. За многие годы жилетка стала его визитной карточкой и своеобразной «фишкой». Вассерман предложил участникам эстафеты отправиться в своей жилетке на необитаемый остров. И для этого наполнить ее карманы полезными предметами – чтобы игроки смогли выжить в суровых условиях первозданной природы.

- Это здорово, что родители и дети вместе проводят выходной день. Однако, спортивных мероприятий сейчас проходит достаточно, а вот таких, которые бы в себе сочетали, не только физические упражнения, но и умственные - практически нет, - отметил Анатолий Вассерман. - Надеюсь, что наш первый опыт будет удачным. Главное помнить, что самая главная победа - это победа над самим собой.

Эстафеты «Вместе весело! Вместе интересно!» уже три года проходят на площадке досугового центра «Юность». Впервые они состоялись в 2018 году. По словам руководителя семейно-досугового образования «Мы вместе» Александра Бекасова, семейные эстафеты проводятся не реже одного раза в месяц.

- Участников делим на четыре возвратные категории в зависимости от возраста ребенка. Победителей награждаем ценными призами, однако без подарков никто не уходит, – рассказал Александр Бекасов.

Победителями в конкурсе «Жилетка Вассермана» в своих категориях стали семьи Довлатовых, Егоровых, Цветковых и Бадаловых. Анатолий Вассерман пообещал лично поздравить победителей по телефону.

Ранее стало известно, что знаменитый интеллектуал основал бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно. На сайте размещены самые разнообразные интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, обучающие вебинары. Главная цель проекта – помочь тем, кто стремится совершенствовать свой интеллект. Чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, мгновенно отбирать нужные факты и правильно использовать эти данные, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр.

- Эти люди умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача «Академии» – научить людей мыслить шире и продуктивней, - рассказал Вассерман.