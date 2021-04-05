Собянин: Благоустройство магистрали Таганка – Липецкая станет одним из крупнейших проектов года

Основные работы на магистрали Таганка – Липецкая будут завершены в 2021 году. Трасса станет одним из крупнейших проектов дорожной инфраструктуры столицы этого года. О том, как она изменит жизнь москвичей, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

- Одним из самых крупных объектов благоустройства 2020-2021 годов является вылетная магистраль, связывающая Таганку с югом Москвы. Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, улица Липецкая с выходом на МКАД и федеральную трассу М4 - таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 километров, - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам столичного градоначальника, магистраль объединяет большие и широкие улицы, по которым проходят многие маршруты общественного транспорта.

- Последние годы мы потратили много сил, чтобы развязать много-численные узлы, создававшие хронические заторы на этой магистрали. От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. На Липецкой улице была построена одна из самых больших эстакад в Москве, - рассказал мэр Москвы.

Одной из первых будет реконструирована развязка Липецкой улицы с МКАДом. Старая развязка клеверного типа уже не справляется с возросшим потоком машин. Вместо нее появятся новые съезды в виде эстакад, путепроводов и тоннелей. Реконструкция развязки начнется уже этой весной и продлится два с половиной года.

Кроме строительных работ проект реконструкции магистрали Таганка – Липецкая предусматривает и благоустройство этих улиц.

- Глобальных изменений не планируется. Задача – высадить побольше деревьев, отремонтировать тротуары и создать комфортную среду для 300-400 тысяч человек, которые живут или работают в зоне притяжения магистрали, - отметил Собянин.

В прошлом году столичные власти отремонтировали и благоустроили участок от улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская». В этом году будет обновлен сквер возле Новоспасского монастыря. Главные работы по реконструкции будут развернуты от метро «Коломенская» до Липецкой улицы. Сергей Собянин пообещал заменить асфальт на тротуарах, а пешеходные дорожки замостить плиткой. Кроме того, строители уберут под землю провода.

- Паутину проводов заменит «чистое небо» – благодаря прокладке кабельной канализации, куда уберут воздушные линии, - рассказал мэр Москвы.

Вдоль магистрали установят 30 современных остановок общественного транспорта. Пассажиры, ждущие автобус, смогут воспользоваться Wi-Fi или зарядить свой мобильный телефон. Улицы станут зеленее: после ремонта дорог и тротуаров на них высадят около 520 деревьев и более 8 тысяч кустарников. Во дворах улиц Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта оборудуют 12 новых детских площадок взамен старых.

- В итоге будут устранены большинство проблем, которые осложняют жизнь водителям и местным жителям, - подчеркнул мэр.