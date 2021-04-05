Семь участков бывших промзон будут реорганизованы в Москве

В Москве планируют реорганизовать бывшие промзоны Фото: Алиса ТИТКО

В ближайшие годы в Москве планируется реорганизовать семь участков бывших промзон общей площадью более 77 гектаров. В будущем на этих территориях появятся жилые дома, современные экопроизводства, а также объекты соцназначения и современная инфраструктура.

«Реализация данных проектов позволит городу получить около 18 тыс. рабочих мест», — цитирует заместителя мэра города по вопросам экономическои политики и имущественно-земельных отношении Владимира Ефимова РИАМО.

В число участков, которые в скором времени будут реорганизованы, вошли промзоны Граи вороново, Зюзино, Каширское Шоссе, Бескудниково, Кунцево, Коровино и Теплый Стан. Размеры территорий каждого из них варьируется от 6,76 га до 18,16 гектаров.

На перечисленных участках планируется возвести более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Также здесь появятся 173 тысячи квадратных метров промышленных корпусов и 342 тысячи квадратных метров общественно-деловой застройки. Реализовать проекты планируется в ближайшие 5-13 лет, передает Москва 24.