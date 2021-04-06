В Таганском районе Москвы снесли две незаконные складские пристройки

Фото: mos.ru

Во время проверки в Центральном округе столицы Госинспекция по недвижимости выявила самострой общей площадью 75,6 квадратных метров.

Его возвели на земельном участке в Гжельском переулке в Таганском районе. К нежилому зданию, которое находится в частной собственности юридического лица, примыкали две пристройки площадью 24,9 и 50,7 квадратных метров. Строения относились к работающему на этой территории заводу и нарушали имущественные права соседнего пользователя.

Специалисты ведомства выяснили, что постройки на государственный кадастровый учет не поставлены. Права собственности на них не зарегистрированы. Кроме того, нет проектов и разрешений на их возведение. Земельный участок под примыкающими строениями под строительство и реконструкцию не предоставлялся. А земельно-правовые отношения под объектами также не оформлены.

Фото: mos.ru

«Пристройки были возведены самовольно и подлежали демонтажу, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. - Важно отметить, что пристройки использовались под складские цели, в данных помещениях не работал персонал и, соответственно, интересы и права сотрудников предприятия не нарушались. В результате самострой был демонтирован, здание приведено в первоначальный вид».

При этом у остальных строений, входящих в имущественный комплекс завода, нет признаков самовольного строительства и снос им не грозит.