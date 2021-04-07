Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19

Врачи постепенно накапливали опыт борьбы с COVID-19, и московские специалисты собрали лучшие медицинские практики, доказавшие свою эффективность. Фото: кадр видео.

Сергей Собянин рассказал о новых технологиях, которые помогают столице бороться с пандемией коронавируса. В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы опубликовал видеоролик, наглядно демонстрирующий, что было сделано для того, чтобы «защитить здоровье москвичей и максимально приблизить окончание пандемии».

- Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания, - написал Сергей Собянин.

Весной прошлого года Москва одной из первых мировых мегаполисов столкнулась с пандемией COVID-19. Первостепенной задачей стало оперативное разворачивание масштабной системы тестирования, чтобы выявлять заболевших коронавирусом.

«Москва совместно с Роспотребнадзором первой в России сделала обязательным бесплатное проведение ПЦР-тестов для всех людей с симптомами ОРВИ, - говорится в ролике. – В мае появилась возможность проверить уровень антител к COVID-19 в городских ИФА-центрах. Благодаря этому выявились бессимптомные носители вируса и своевременно принимались меры по их изоляции».

С середины июня бесплатно сдать ПЦР-тест мог любой желающий житель столицы, а результаты теста стали отображаться в электронных медицинских картах пациентов.

Одновременно Москва готовила ковидные госпитали для заболевших коронавирусом: с марта 2020 года больницы столицы масштабно перепрофилировались под палаты для пациентов с COVID-19. В городе было создано 26 тысяч коек для лечения людей с коронавирусом.

«Было принято взвешенное решение о разделении имеющегося коечного фонда. Новые стационары, готовящиеся к открытию, были сразу использованы для лечения больных с COVID-19, - сообщается в видео. – Первых пациентов с коронавирусом приняла инфекционная больница номер один и новый современный больничный комплекс в Коммунарке, ставший флагманом борьбы с COVID-19 в России».

Именно в Коммунарке были применены новые технологии, которые разрабатывались инфекционистами. В клинике появились санпропуски и шлюзы, разделившие палаты на «чистую» и «грязную» зоны. Одновременно в Москве была оперативно построена новая инфекционная больница. Центр в Вороновском был возведен по самым современным стандартам. Строительные работы начались 20 марта прошлого года, а уже 20 апреля в него поступили первые пациенты.

«Мировой опыт показывает, что для эффективной борьбы с эпидемиями нужны временные конструкции, приспособленные для работы с моноинфекцией, - говорится в ролике. – С этой целью в Москве в кратчайшие сроки были созданы пять резервных госпиталей. Все они изначально создавались для борьбы с COVID-19. Именно поэтому удалось обеспечить максимальный комфорт для пациентов и удобство для врачей, а значит, повысить эффективность лечения. Все резервные госпитали полностью цифровые, в них отменен документооборот, а вся информация об историях пациентов вносится с помощью планшетов».

Врачи постепенно накапливали опыт борьбы с COVID-19, и московские специалисты собрали лучшие медицинские практики, доказавшие свою эффективность. Был утвержден единый стандарт лечения коронавируса в стационарах. Он включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, а также гелия и барокамер. Клинический комитет Москвы одним из первых утвердил использование донорской плазмы с антителами для лечение пациентов с ковидом.

«Благодаря этому методу вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких снижается почти в два раза, а шансы выжить существенно увеличиваются», - говорится в ролике.

Вместе с клиниками была срочно переориентирована и работа амбулаторной службы, лечившей пациентов с COVID-19 на дому. В апреле прошлого года на базе городских поликлиник были открыты уникальные КТ-центры, аналогов которым нет нигде в мире. Сеть центров стала московским ноу-хау. В них больные с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус проходят полный цикл диагностических исследований - от анализа крови до компьютерной томографии легких. Диагноз пациенту ставится максимально быстро. На помощь медикам пришла и технология искусственного интеллекта: теперь врачам-рентгенологам стало легче не пропускать патологии в большом потоке исследований на КТ-снимках легких. Для пациентов, проходящих лечение на дому, начали применять технологии телемедицины. Теперь врачи круглосуточно находятся на связи с больными по видеосвязи или по телефону.