Тимофей Баженов: Дикие животные нуждаются в приюте

«Росприроднадзор обратил внимание на одну серьёзную проблему. Приюты и центры помощи диким животным также нужны, как и приюты для домашних животных.

Звери и птицы, которые живут самостоятельно в дикой природе, нередко оказываются в беде, и часто это происходит из-за человека. Известны тысячи случаев, когда животные попадают под автомобиль. Пожары лишают обитателей леса дома. Человек вытесняет зверей и птиц из привычных мест обитания. Полулегальная торговля различными видами животных, часто приводит к тому, что они оказываются на улице.

Специальные приюты и места передержек направлены на то, чтобы помочь пострадавшим животным и птицам. Работники оказывают медицинскую помощь, полный уход до выздоровления, после чего зверей отпускают на волю. Такие организации спасают животных, которых люди держат ради забавы в жестоких условиях.

Содержать подобные центры непросто, поэтому решением проблемы должны заниматься власти на государственном уровне», – пояснил тележурналист Тимофей Баженов.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о проблеме недостатка приютов и центров помощи диким животным. По её словам, Росприроднадзор в 2019 году уже обращался к главам регионов с просьбой решить эту проблему, однако отклика на обращение не поступило.