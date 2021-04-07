Еще 16 госуслуг в сфере соцзащиты в Москве переведут в электронный вид

16 госуслуг в сфере соцзащиты перейдут в Москве в электронный вид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле в Москве начнется перевод в электронный формат еще некоторых госуслуг в сфере социальной защиты населения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, изменения коснутся оформления услуг для пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми.

«С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля — еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно», — цитирует Ракову РИАМО.

Кроме того в электронный вид переводят услугу по постановке на учет для получения санаторно-курортной путевки.

Если оформление заявок вызовет сложности у москвичей, они всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам центров госуслуг или воспользоваться компьютерами в зонах электронных услуг в офисах «Мои документы», передает Москва 24.