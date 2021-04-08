Инсценировал похищение: школьник украл у родителей 3 млн рублей и сбежал в Екатеринбург

Московский школьник украл у родителей 3 млн рублей и сбежал в Екатеринбург Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этой запутанной истории до сих пор разбираются полицейские. Сначала они искали московского школьника, который умыкнул из дома крупную сумму денег, а теперь пытаются вычислить главаря всей «банды».

Как стало известно сайту mk.ru, история произошла 7 апреля на юго-западе Москвы. С утра мама отвезла 13-летнего сына в школу и даже не догадывалась, что у подростка в голове мысли совсем не про учебу.

Накануне школьник заглянул в кабинет отца-бизнесмена и забрал из портфеля 3 миллиона рублей, а еще перевел с планшета родителя на свою банковскую карту 100 тысяч рублей.

Убедившись, что сын зашел на территорию школы, женщина отправилась домой. А дома муж не находил себе места, полагая, что именно супруга забрала деньги.

Когда стало ясно, что средства вытащил сын, его мобильный был недоступен.

Вскоре удалось восстановить дальнейший маршрут движения шестиклассника. На территории школы он встретился со своим репетитором по математике. Пара села в такси, где находились двое взрослых друзей репетитора. Машина взяла курс на Екатеринбург.

Именно там вся компания планировали затаиться и имитировать похищение шестиклассника. Они были уверены, что обеспокоенные родители начнут регулярно присылать средства за освобождение наследника, но первого транша так и не дождались. Зато в гости к аферистам нагрянули силовики.

Беглецов вернули в Москву. Следователи допросили всю компанию и пришли к выводу, что руководил всей операцией именно репетитор.