Заместитель мэра Владимир Ефимов: «В Москве уровень безработицы – один из самых низких в топ-10 крупнейших столиц»

Консультация посетительницы в центре занятости населения "Моя работа". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В 2020 году в Москве зафиксирован один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших столиц мира. Ниже он оказался только в Пекине. В крупнейших мировых центрах, включая Париж, Берлин, Стамбул, Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Дели, Стамбул, этот показатель по итогам прошлого года превысил московский от 2 до 7 раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, и к концу 2019 года составлял 2,2%.

«За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 миллиардов рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и во время пандемии, - подчеркнул заммэра. - По сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5 процента».

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых столиц по такому важнейшему показателю, как уровень занятости населения. «В Москве, по данным Euromonitor, он составил 79,9 процента», - пояснил столичный министр.

Эта цифра в крупных городах мира в 2020 году составила:

- в Лондоне - 78,4%;

- в Пекине - 78,2%;

- в Токио - 76%;

- в Берлине - 75,9%;

- в Париже - 72,4%;

- в Нью-Йорке - 67,8%;

- в Рио-де-Жанейро - 59,6%;

- в Стамбуле - 47,7%;

- в Дели – 37,4%.

КОНКРЕТНО

По данным международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), выглядит так:

- Пекин - 1,4%;

- Москва - 2,5%;

- Дели - чуть выше 3%;

- Токио – 3,8%;

- Лондон – 4,5%;

- Париж – 7,6%;

- Берлин – 7,9%;

- Рио-де-Жанейро – 8,2%;

- Нью-Йорк – 8,8%;

- Стамбул – 17,5%.