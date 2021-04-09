Накануне Дня космонавтики в Москве стартуют экскурсии «Открой#Моспром»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С 12 по 16 апреля звездные гости – актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна - проведут онлайн-экскурсии по предприятиям, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы. Прогулки состоятся в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром.

«В 2020 году проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов, в их числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Даже во время пандемии они позволили познакомиться с работой столичной промышленности. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. В прошлом году также был запущен звездный Открой#Моспром, в рамках которого экскурсии проводят известные российские артисты. В этом году мы уже провели 4 таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей».

В апрельском этапе проекта запланировано три онлайн-экскурсии. «Прямые эфиры со звездными гостями можно будет посмотреть в социальных сетях проекта Открой#Моспром, - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - Первый состоится уже в понедельник, в День космонавтики, и будет приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос».

Например, режиссер Клим Шипенко, который готовится к полету на МКС для съемок фильма, и актриса Мария Миронова посетят ГКНПЦ имени М. В. Хруничева – разработчика легендарных ракета-носителей «Ангара» и «Протон». На предприятии гостям расскажут, как перевозят ракеты к месту запуска, сколько груза они могут транспортировать на орбиту, а также покажут, как собирается знаменитый «Протон».

Второй эфир пройдет 14 апреля на предприятии «Московский картофель». Здесь певица Ханна узнает, сколько этапов должен пройти картофель от очищения до готовых чипсов. Актриса Светлана Пермякова 16 апреля в прямом эфире отправится на фармпроизводство «Макиз Фарма», на котором производят более миллиарда таблеток в год.