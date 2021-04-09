Инвестор построит в Москве два новых завода по переработке илового осадка

Полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва подписала концессионное соглашение на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка. Производство появится в столице к 2024 году. В проект инвестор вложит порядка 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Концессионное соглашение подписано на 20 лет, - сказал заместитель мэра. - Инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет их эксплуатировать. Проект не предполагает затрат из городского бюджета. При этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию».

Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года. По его результатам концессионное соглашение было подписано с ООО «Гринтех». Организатором конкурса выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия соответствуют мировым экологическим стандартам.

«Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. - По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка. Полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка».

Такая концессия стала для столицы первой в сфере ЖКХ. Событие ещё важно и потому, что соглашение позволит запустить такой масштабный и важный проект, способный существенно улучшить экологическую ситуацию в городе.

«Проект является уникальным как по своим инвестициям (применение лучшего зарубежного оборудования, значительные финансовые вложения) и объемам (сушка до 900 тысяч тонн осадка в год), так и по своему результату (потенциальное использование образовавшегося осадка в цементной промышленности или в строительстве), - говорит Степан Светанков, партнер, руководитель Группы по оказанию услуг по финансированию бизнеса КПМГ в России и СНГ. - В России подобных проектов очень мало, а проекты с такими же характеристиками и показателями и вовсе отсутствуют».

Помимо проекта по строительству заводов по экологичной переработке илового осадка, Москвой заключено еще четыре концессионных соглашения в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета. Общий объем инвестиций по пяти проектам в рамках концессий составит 87,6 млрд рублей,– добавила директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.