Москвичка отдала любовнику 600 тысяч, спасаясь от «подавляющих волю маячков» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летняя жительница Москвы попалась в руки мошенника, в которого влюбилась без памяти. Молодая предпринимательница отдала мужчине крупную сумму денег, в итоге ухажер исчез, так и не вернув долг.

Девушка познакомилась с мужчиной в 2018 году. Отношения постепенно развивались и она всерьез полагала, что нашла «того самого».

Мужчина был вежлив, внимателен, к тому же, не жаловался на отсутствие средств. Только в начале 2021 года ему для бизнеса потребовалось срочно найти крупную сумму денег. Не сомневаясь в порядочности кавалера, москвичка дала ему в долг 15 тысяч долларов (около 1 156 000 рублей) и 10 тысяч евро (примерно 916 тысяч рублей).

Мужчина обещал вернуть средства в самое ближайшее время, отвечал на звонки и регулярно встречался с возлюбленной.

Во время одной из таких встреч пара ехала по Рублевскому шоссе, и девушка приметила странные столбики с маячками, расположенные вдоль дороги.

Мужчина рассказал, что это специальные маячки, которые подавляют волю людей. Но от них есть спасение, правда стоит такая «глушилка» более миллиона рублей.

Как стало известно Life.ru, покупку пара оплатила совместно: 600 тысяч дала девушка, остальное добавил мужчина и установил ей в машину прибор, сильно напоминающий портативное зарядное устройство с антеннами.

Довольная покупкой, предпринимательница похвасталась ею перед сотрудниками и тут же поняла, что попалась на удочку мошенника.

Но к тому моменту и мужчина понял, что долго продолжаться подобное вымогательство не может, он просто сменил номер и исчез.

Пострадавшая обратилась в полицию, общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей. Теперь стражам порядка придется отыскать предприимчивого торговца «глушилками».