Электросамокаты можно будет взять в прокат в Подмосковье с 10 апреля 2021 года Фото: Алиса ТИТКО

С 10 апреля в Подмосковье стартует сезон проката электросамокатов. В шести округах региона обустроят семьсот парковок.

Работы уже завершаются в Красногорске, Мытищах, Долгопрудном, Королеве, Балашихе и Реутове. А к 25 апреля прокат станет доступен в Люберцах.

Чтобы взять самокат в прокат, нужно скачать приложение Urent. Зарегистрироваться и на виртуальной карте выбрать транспортное средство. После активации поездки на счету будет заморожена определенная сумма, соответствующая тарифу.

В будние дни аренда обойдется в четыре-шесть рублей за минуту, в выходные - пять-семь рублей. Первые полторы минуты предоставляются бесплатно, а вот за активацию в пиковые часы придется заплатить до 30 рублей.

После завершения проката электросамокат можно будет вернуть не только на парковку, но и в любой разрешенной зоне. Достаточно просто пристегнуть транспорт к ограждению или дорожному знаку, сообщает Подмосковье сегодня.

Впервые сервис проката самокатов заработал в Подмосковье в 2020 году. Прошлым летом жители трех округов совершили более 175 тыс. поездок, проехав 600 тыс. километров, сообщает РИАМО.

Кстати, в Москве сервис проката электросамокатов заработал чуть раньше – с апреля. За эти дни москвичи совершили более 34 тысяч поездок.