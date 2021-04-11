Народный артист РФ Дмитрий Певцов: Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию

Актер Дмитрий Певцов призвал к отмене пенсионных изменений. Фото: Кирилл Журавок

Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию, заявил народный артист России Дмитрий Певцов.

- Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет. Да и в Москве ситуация не сильно отличается. Большинство не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии. Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь, - отметил Певцов ролике, опубликованном в его Instagram.

Актёр также отметил, что пенсионная реформа направлена против людей, а пандемия коронавируса ухудшила положение вещей. По мнению артиста, людям в предпенсионном возрасте и раньше было тяжело найти работу, а сейчас, при росте безработицы, первыми попадают под сокращение именно людей старшего поколения.

Певцов также назвал вынужденную работу старшего поколения "ударом по демографии", поскольку бабушки и дедушки не смогут помочь молодым семьям с воспитанием детей.

- Верните бабушек и дедушек внукам, дайте людям пожить! - призвал артист.

В данных Росстата сообщается, что сейчас в России около 10% женщин и 30% мужчин не доживают до выхода на пенсию. По информации Всемирного банка, в России 43% мужчин не доживают до 65 лет.

Доктор философских наук и профессор кафедры философии Московского университета МВД России Виталий Бельский отметил, что из-за низких зарплат россияне и до выхода на пенсию чрезмерно тяжело работают, а к наступлению пенсии они уже вымотаны. Бельский добавил, что у большинства людей в России настолько низкие зарплаты, что людям всё время приходится думать о подработке и брать дополнительную нагрузку.