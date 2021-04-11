Забеги в парках и тренировки на английском: как НКО развивают массовый спорт

С 3 апреля 2021 года в 18 московских парках возобновились еженедельные субботние забеги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи, желающие заниматься спортом, могут тренироваться бесплатно благодаря проектам некоммерческих организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. НКО предлагают школьникам научиться играть в гольф, баскетбол и разговаривать на английском языке.

С 3 апреля 2021 года в 18 московских парках возобновились еженедельные субботние забеги на пять километров в рамках движения "Паркран". Для участия нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. У каждого парка есть страница, где указаны характеристики маршрута для забега, а также точки старта и финиша. Для участия надо зарегистрироваться на сайте parkrun.ru. С помощью индивидуального штрихкода участники могут отслеживать результаты любых забегов проекта.

Благодаря проекту "Гольфёнок - активный, здоровый, жизнерадостный ребёнок" ученики младших классов могут научиться играть в гольф. Своей целью создатели проекта называют профилактику избыточного веса у детей. На тренировках детей обучают правилам и технике игры, а также рациону питания профессиональных гольфистов. Занятия ведут 22 учителя физкультуры, прошедших обучение по международной методике SNAG (Starting New At Golf). На тренировках дети учатся с безопасным оборудованием и регулярно принимают участие в соревнованиях среди классов и школ.

Кроме того, в спортивном клубе "Восход" тренировки по баскетболу и настольному теннису проходят на английском языке.