До конца апреля промоют более 1,1 тысяч столичных памятников

В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве после зимы более 1,1 тысячи памятников промоют до конца апреля 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

- В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии, - уточнил вице-мэр.

В сообщении также отмечается, что титановые памятники промывают нейтральным раствором, а для гранитных есть специальный состав, который эффективно удаляет солевые растворы. Все средства, применяемые для очищения памятников в Москве, безопасны для окружающей среды и поверхности самих памятников.

Небольшие памятники промоют вручную, а для больших монументов применят автогидроподъемники и поливомоечные машины. Скульптуры с мелкими деталями будут промывать с помощью мягких кистей, но перед началом промывки специалисты проверят, есть ли на монументах повреждения или ржавчина. Раствор наносят на 10 минут, затем смывают сильным напором воды, а в конце насухо вытирают памятник.

Сейчас в Москве уже промыли Триумфальную арку, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте и монумент "Покорителям космоса" возле станции метро "ВДНХ".