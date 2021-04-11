Заммэра высоко оценил темпы строительства Троицкой линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже на 78 процентов завершены тоннелепроходческие работы на участке Троицкой линии московского метро - это участок от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», где расположатся пять новых станций.

Как сообщает пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство продвигается хорошими темпами.

- Общая строительная готовность этого участка составляет 37%, - цитирует пресс-служба слова Андрея Бочкарева. - Земляные работы идут к завершению, обустройство будущих станций также идет полным ходом.

Кроме того, на участке линии от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» проводится вынос инженерных сетей из зоны строительства.

- А на месте будущей станции «Академическая» уже начались работы по устройству ограждающих конструкций, - добавил Андрей Бочарев.

Напомним, что Троицкая линия метро протянется от МЦК до городского округа Троицк. Длина новой линии составит почти 40 километров. По предварительным данным, пользоваться услугами транспорта на этой линии будут ежедневно 100 тысяч человек.