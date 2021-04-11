Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике

Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в едином городском субботнике Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в едином городском субботнике. Важное для города мероприятие пройдет 24 апреля 2021 года.

"Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать", – сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 1".

Мэр столицы рассказал, что после зимы все в городе нуждается в генеральной уборке. Привести в нормальное состояние нужно и подъезды, и газоны, и спортплощадки, и дорожки, и многое другое. А закончить все работы необходимо до 1 мая.

Напомним, что ранее Сергей Собянин поручил завершить уборку столицы до 30 апреля. До конца месяца работники будут убирать дворы, приводить в порядок дороги, жилищный фонд и

дорожно-транспортную инфраструктуру. Также им предстоит завершить работы с инженерными сооружениями и с объектами монументального искусства.

Отметим, что месячник по благоустройству официально стартовал в Москве 1 апреля, но приводить столицу в порядок начали намного раньше - еще в марте. Работники очищали дворы от снега, вывозили его остатки и ремонтировали дороги.