Завершено расследование пожара в частном доме престарелых

Закончилось расследование пожара в частном доме престарелых в Новой Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ СК РФ города Москва завершил расследование уголовного дела о пожаре в частном доме престарелых в Новой Москве. Об этом сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Бывшего гендиректору учреждения и женщине, бывшей администратором частного пансионата инкриминируют совершение преступления по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевших и причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, 9 декабря 2017 года в частном пансионате для престарелых на улице Центральной деревни Картмазово поселения Московский города Москвы, произошёл пожар, в результате которого были госпитализированы 47 человек. Из-за отравления угарным газом двое постояльцев скончались и двум причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи выяснили, что причиной возгорания явился техногенный фактор. В частности, отсутствовал контроль за длительной работой электрической нагревательной печи, а причиной развития пожара стала захламленность помещений горючими материалами и предметами. Также установлено, что в здании не было достаточного количества эвакуационных выходов, и не работала пожарная сигнализация. Это не позволило постояльцам беспрепятственно покинуть помещение во время пожара. Кроме того, сотрудники учреждения не получали инструкции о порядке действий на случай возникновения пожара, у них отсутствовало необходимое количество средств индивидуальной защиты.

Фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Сейчас собрана вся доказательственная база, дело передали в прокуратуру.