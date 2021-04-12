Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде

Москвичам пообещали неоднородную погоду весной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Устойчивой однородной погоду весной не бывает. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что в Московском регионе действительно установилась солнечная и теплая погода, но в скором времени она может смениться более холодной и ветреной.

«Все мы живем эмоциями. Надоедает долгая холодная зима и очень хочется, чтобы побыстрее наступило лето. Но не бывает такого, чтобы, например, с 10 апреля установился летний характер погоды и уже не менялся. Обязательно будут изменения, периоды более прохладной погоды. Поэтому как только началось тепло, выглянуло солнце, нужно радоваться», - цитирует метеоролога «Российская газета».

Эксперт сообщил, что первая половина недели будет очень приятной, теплой и солнечной. В эти дни воздух в столичном регионе может прогреться 22-23 градусов. А вот во второй половине недели придет похолодание.

«Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга, будет более облачная погода и даже дождик», — приводит слова метеоролога Пятый канал.

Добавим, что в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в понедельник, 12 апреля. В День космонавтики в Москве и Подмосковье прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, передает телеканал «360».