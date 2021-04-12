Три земельных участка в Москве получит в аренду малый бизнес и самозанятые

В столице пройдут специализированные торги для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице пройдут специализированные торги для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятых жителей. Желающие смогут арендовать три земельных участка общей площадью 0,41 гектара для коммерческого использования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, земельные специализированные торги для МСП проходят в Москве с 2020 года. А с 2021 года принять участие в них могут также самозанятые граждане. Объекты для таких торгов включены в специальный перечень. Сейчас в него входят 9 земельных участков. На них можно возводить капитальные строения общей площадью до 1,5 тысячи квадратных метров.

«В 2020 году на специализированных торгах уже было арендовано семь участков, один участок был реализован в этом году, - рассказал заместитель мэра. - Еще три будут предложены потенциальным инвесторам во втором квартале 2021 года. Они расположены в Южном, Западном и Юго-Восточном округах. На этих участках появятся спортивный комплекс, автозаправка и объект торговли. За 2,5 года арендаторам предстоит их возвести. После оформления на них имущественных прав у арендаторов появится возможность выкупить арендованные земельные участки».

Всего на трех земельных участках появятся 3,1 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости.

«Фиксированной начальной цены годовой арендной платы, как в случае с помещениями для МСП, на земельных торгах нет, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Она исчисляется из кадастровой стоимости и площади участка, а также функционального назначения планируемого объекта. В среднем по результатам торгов стартовая стоимость годовой арендной платы возрастает более чем в четыре раза. Это говорит о заинтересованности инвесторов в предложенных городом земельных лотах».

Лотовую документацию и подробные характеристики объектов можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».