В Москве отреставрируют и благоустроят причал «Киевский вокзал»

В Москве благоустроят причал «Киевский вокзал». Фото: mos.ru

В Москве на причале «Киевский вокзал» на Бережковской набережной продолжаются работы по укладке нового влагостойкого дорожного покрытия. Ремонтные работы начались здесь в марте. За это время уже был демонтирован стары настил, зачищены, отшлифованы и окрашены ограждения. Кроме того монтаж обрешетки завершен уже на 95%.

«Площадь нового покрытия, которое будет выполнено из древесно-полимерного композита, составит 640 квадратных метров. Шероховатая текстура поверхности обеспечивает надежное сцепление и препятствует скольжению. Ухаживать за таким покрытием будет проще и дешевле, оно легко чистится и не требует окраски», - цитирует сообщение пресс-службы столичного департамента капитального ремонта Москва 24.

Отмечается, что в рамках благоустройства прилегающая территория причала уже была облагорожена. Строители и ландшафтные дизайнеры провели работы на набережных Бережковская и Тараса Шевченко, а также на Украинском бульваре и 1-й и 2-й Бородинских улицах, передает RT.

Добавим, что в конце апреля в столице планируется открыть пассажирскую навигацию. Набережные и причалы города уже начали готовить к новому сезону, передает РИАМО.