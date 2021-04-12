Полиция задержала телефонных мошенников в Подмосковье

Полиция задержала трех телефонных мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали трех человек в подмосковном Серпухове. Мужчины подозреваются в телефонном мошенничестве и похищении около 500 тысяч рублей у местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Стражам порядка стало известно, что один из мошенников, набирая телефонные номера случайным образом дозвонился до 73-летней жительницы Серпухова. Преступник представился сотрудником полиции и сообщил, что сын женщины якобы устроил аварию, в которой пострадала девушка, и попросил перевести 700 тысяч рублей.

Пенсионерка призналась, что у нее нет такой суммы, но передала преступникам 140 тысяч рублей и расписку о выплате компенсации родственникам пострадавшей.

Также задержанные подозреваются еще в двух аналогичных эпизодах мошенничества. Общая сумма причиненного ими ущерба составляет около полумиллиона рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов к другим эпизодам противоправной деятельности», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Мошенничество», все задержанные сейчас находятся под стражей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».