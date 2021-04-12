Сын экс-начальника ГУ МВД Москвы Владимира Пронина скоропостижно скончался на Кипре

Мужчина скоропостижно скончался на Кирпе Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Сын экс-начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, 41-летний Александр скоропостижно скончался на Кипре.

Российский бизнесмен скончался во сне, а обнаружила умершего отца, 15-летняя дочь.

Как стало известно сайту mk.ru, трагедия случилась в ночь с пятницы на субботу. Мужчина не жаловался на здоровье. Вечером он лег спать, а утром дочь не смогла разбудить отца.

- Александр не болел ничем серьезным, сложно она пережила утром. Дед экстренно полетел на Кипр. Когда там решат все вопросы, он надеется забрать внучку к себе, - рассказал друг семьи.

Генерал Владимир Пронин раньше возглавлял московскую полицию. Свой пост он покинул в 2009 году, после того как начальник ОВД «Царицыно» майор Евсюков расстрелял людей в столичном супермаркете.

Внучка генерала жил с отцом за границей, ее мать, тоже дочь высокопоставленных чиновников в Москве, осталась в России. Родители прошли много судов, пытаясь решить, с кем будет жить подросток, но так и не пришли к мирному соглашению.

В итоге отец увез девочку за границу, где она получила вид на жительство на основании такого же документа у отца.

Теперь, после смерти мужчины, школьнице предстоит вернуться в России, но возможно это произойдет не сразу. Есть угроза, что ее отправят в детский дом до момента, пока не будут оформлены все документы в РФ.

Тело Александра доставят в Москву самолетом во вторник, 13 апреля. Похороны пройдут в среду на Троекуровском кладбище.

По предварительной версии, смерть россиянина наступила от острой коронарной недостаточности. Но не исключено, что родные проведут еще одну судмедэкспертизу.