Ректор РХТУ им Д.И. Менделеева Александр Мажуга идет на выборы в Госдуму

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга заявил о намерении баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ. О своем решении принять участие в выборах глава столичного вуза сообщил 12 апреля во время заседания Совета лауреатов премии Правительства Москвы молодым ученым.

По словам Александра Мажуги, он хочет стать депутатом нижней палаты российского парламента, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки. Для этого, считает ректор РХТУ, в нашей стране нужно повысить качество образования и создать все необходимые условия для работы ученых, чтобы талантливые специалисты не стремились уехать за рубеж.

- 2021 год объявлен в нашей стране Годом науки и технологий, - напомнил Александр Мажуга. - Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства, а в национальном проекте «Наука» прописаны четкие цели. Чтобы мы снова стали лидерами, чтобы наша страна славилась талантливыми учеными, надо действовать. Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную Думу.

Александр Мажуга уверен, что у России есть все возможности вернуть себе лидирующие позиции в мировой науке, а также в сфере образования.

- Нам есть чем гордиться, но сегодня надо двигаться вперед. Мы должны исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. Для этого необходимы системные решения на государственном уровне, - считает ректор РХТУ.

Александр Мажуга родился в 1980 году в Москве. В 2002 году окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2003 работал на кафедре органической химии химического факультета МГУ. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. С 2016 года - профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2017 году был назначен и. о. ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева. С 14 мая 2018 года по настоящее время является ректором РХТУ. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.