Тимофей Баженов вспомнил как улетел в космос

Тимофей Баженов и Сергей Крикалёв. Фото: Максим МАНЮРОВ

«Сегодня я вспомнил своё детство, как однажды залез в ракету в павильоне «Космос» и почувствовал себя командиром звездолёта. Воображением меня бог не обидел, и я физически ощутил, что могу улететь в открытый космос.

Помню, как бегали мальчишками смотреть на мемориал «Покорителям космоса» – монумент поражал своими размерами! Мы будто прикасались к тому моменту, когда человек покорил звёздное небо.

Находясь на сегодняшнем празднике, испытываешь чувство гордости за людей, которые приумножают славу России», – поделился впечатлениями телеведущий Тимофей Баженов.

«Отдельно нужно сказать о Москве. Ведь из 125 космонавтов СССР и России в Москве родились 10 будущих покорителей космоса. Здесь до сих пор сосредоточены НИИ и конструкторские бюро, которые открыли нам дорогу в космос. Здесь работают лучшие ученые, инженеры и конструкторы в области космонавтики. Москва, по праву, может называться космической столицей мира, а дорога в космос начинается с ВДНХ», – добавил тележурналист.

В честь юбилейной даты полёта Юрия Гагарина главная выставка страны подготовила насыщенную развлекательную программу. В течение трёх дней гости могут посетить бесплатные экскурсии по центру «Космонавтика и авиация», прослушать лекции ведущих учёных и известных популяризаторов космоса, посмотреть спектакли и концерты.

На знаменитой выставке присутствовали многочисленные гости, представители науки и шоу-бизнеса, жители столицы. В празднике принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.