Подготовка к благоустройству нового парка «Яуза» началась в Москве

В Москве началась подготовка к благоустройству парка "Яуза". Фото: Дептранс Москвы

На северо-востоке Москвы начались инженерные работы по подготовке к благоустройству нового парка «Яуза». Проект новой зоны отдыха был создан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году планируем благоустроить два пойменных участка Чермянки - главного притока Яузы в черте города, площадь работ составит порядка 50 гектаров. В настоящее время начата инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Он также добавил, что в ближайшее время на территории планируется построить трансформаторные подстанции, провести сети наружного освещения, кабели для видеонаблюдения, а также уложить свои для будущей экотропы, передает Москва 24.

В результате, ожидается, что вдоль Яузы в Москве появится самый длинный экологический парк во всей Европе.

Напомним, ранее Петр Бирюков заявил, что Большой Каменный мост в Москве отремонтируют раньше срока, передает телеканал «360».