Полиция задержала серийного магазинного вора в Подмосковье

Полиция задержала серийного вора Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции задержали жителя подмосковного Клина, который подозревается в совершении нескольких магазинных краж и других преступлениях. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

«Злоумышленник заходил в сетевые магазины, брал различные товары и, не оплачивая их, выходил из торгового зала. Таким образом, правонарушитель совершил три кражи и четыре грабежа», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался 30-летний ранее неоднократной судимый мужчина. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 161.

Позже в ходе проверки выяснилось, что мужчина причастен и к другим преступлениям. В частности, он помог с фиктивной постановкой на учет шестерым мигрантам.

В настоящее время задержанный отпущен под подписку о невыезде. Проверка в отношении его причастности к другим преступлениям продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, какие товары чаще всего воруют из московских магазинов. Самыми популярными у воров оказались бутылки водки и коньяка стоимостью до 600 рублей. Вместе с ними воры часто прихватывают сыр, колбасу, фасованную рыбу, сливочное масло и плитки шоколада, передает телеканал «360».