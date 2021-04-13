Работа call-центра «Службы 112» в Москве. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«Система-112» стала основным каналом вызова оперативных служб в Москве. Как сообщила пресс-служба мэра столицы по итогам заседания президиума правительства города, с начала 2021 года на номер 112 поступило более 1,1 миллиона вызовов.

- Президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о работе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. В 2020 году на номер 112 поступило свыше 2,8 миллиона вызовов. С начала 2021 года принято 1,1 миллиона вызовов - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, «Система-112» постепенно становится основным каналом вызова оперативных служб в Москве, - говорится в сообщении.

«Система-112» была создана в столице в соответствии с указом президента России, опубликованном в декабре 2010 года. С тех пор она является крупнейшим каналом приема экстренных сообщений от москвичей. На номер 112 поступают звонки об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан, общественному порядку и других происшествиях. Операторы принимают сообщения о происшествиях и переправляют их дежурным экстренных оперативных служб. Кроме того, по номеру 112 можно узнать всю необходимую справочную информацию по вопросам безопасности, получить психологическую поддержку или выяснить, какие меры были приняты в результате экстренного реагирования.

- Ежедневно прием и обработку вызовов, в том числе на иностранных языках, в Москве осуществляют 65 операторов в смену, - рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

По номеру 112 можно звонить в любой экстренной ситуации: в случае пожара или угрозы жизни и здоровью, когда нужно вызвать оперативные, аварийные или экстренные службы, а также если требуется срочная психологическая помощь. Московская «Система-112» работает по принципу «одного окна» и взаимодействует более чем с 200 службами и организациями города, а также «Системами-112» Московской и Калужской областей и ГАИС ЭРА-ГЛОНАСС.

Работа «Системы-112» постоянно совершенствуется. С 2019 года к ней подключились все основные операторы сотовой связи: «Билайн», «Теле2», МТС, МГТС и «Мегафон». Теперь их абоненты могут набирать номер 112 и отправлять на него смс-сообщения с мобильных и стационарных телефонов напрямую, минуя голосовой автоответчик. Кроме того, «Система-112» была скоординирована с информационными системами служб 101, 102, 103, 104, ЦОДД и Москводоканала. Все службы работают по одному регламенту, их работу контролирует комплексная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города.

- С каждым годом горожане чаще пользуются единым номером «112» для вызова экстренных оперативных служб, - отметили в столичной пресс-службе.