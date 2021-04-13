Тимофей Баженов: «Ограничение авиасообщения с Турцией совершенно правильная мера»

«Сегодня обнародована информация о том, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией, с 15 апреля по 1 июня, я считаю это совершенно правильной мерой. Дело в том, что в Турции совсем недавно построен крупнейший в мире пересадочный хаб. Миллионы путешественников со всего мира еженедельно проходят через этот аэропорт.

Это и есть рассадник новой коронавирусной инфекции. Кроме того, согласно статистике, подавляющее большинство штаммов вируса поражающих население России, прилетает к нам из-за границы. А именно из Турции. Следовательно, напрашивается вывод, что турецкий пересадочный хаб опасен для россиян. Поэтому я считаю, что принятые ограничение по авиасообщениям абсолютно верные», – высказал своё мнение Тимофей Баженов.

Дмитрий Богданов из Ассоциации Отельеров АМОС, так прокомментировал готовность внутренних курортов к приёму россиян.

«В связи с закрытием Турции уже чувствуется рост обращений со стороны россиян в адрес курортов Юга России. О росте обращений говорят и коллеги из Абхазии. Свободные места пока ещё есть – и по классическим отелям/санаториям, и по гостевым домам. Пока основное число запросов идет на май и июнь, большей частью в сегменте 3 и 4 звезды. Самая же напряженная ситуация с наличием мест – в сегменте 5 звезд, так как таких объектов у нас на Юге России явно недостаточно!»