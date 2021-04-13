Блогерша обвинила друзей в краже браслета Cartier из розового золота и 600 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Блогерша Виктория Шащук обвинила друзей в крупной краже. Девушка вернулась из Сочи, где была в отпуске, и обнаружила, что из квартиры пропали драгоценности и деньги.

Пропажу девушка обнаружила, когда решила сходить в банк и пополнить банковскую карту наличными. На привычном месте денег не оказалось. Исчезли 600 тысяч рублей и две тысячи доллары.

Поняв, что вряд ли перепрятала сбережения сама, девушка бросилась к шкатулке с украшениями. В ней тоже было пусто. Браслет из розового золота фирмы Cartier стоимостью 250 000 рублей и такое же кольцо в виде гвоздя за 90 тысяч рублей – исчезли.

Как стало известно Life.ru, первой под подозрение попала 18-летняя сестра блогерши. У девушки были ключи от квартиры, и она несколько раз приходила вместе с подругой.

Пострадавшая почти не сомневалась, что украсть ценности мог молодой человек подруги, который, видимо тоже бывал в квартире. Именно такую версию она озвучила полицейским. Но поразмыслив нашла еще одного подозреваемого.

Оказалось, что ключи от квартиры имел бывший парень Виктории. Этот факт поставил девушку в тупик, и она попросила прекратить расследование, так как намерена во всем разобраться сама.

Тем не менее по факту кражи возбуждено уголовное дело.