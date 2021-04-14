BCG: Москва – один из мировых лидеров по оснащенности школ цифровой инфраструктурой

Москва вошла в число лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Москва вошла в число лидеров по уровню развития цифровой культуры в школе. Об этом сообщили в пресс-службе компании BCG. По мнению экспертов крупной международной консалтинговой компании, столица России сумела создать мощную базу для внедрения новейших цифровых образовательных технологий.

- Система школьного образования Москвы - лидер в России и мире по результатам обучения и доступу к качественному образованию. Основные достижения системы школьного образования Москвы сегодня: результативность образования, равный доступ к качественному образованию, подготовка к профессиональной жизни, современная образовательная среда, - отметили специалисты BCG.

Эксперты особо выделили систему МЭШ как основную программу, которую ежедневно используют сотни тысяч школьников, родителей и педагогов.

- Система Московская электронная школа (МЭШ) внедрена по всех школах города. В 2019 году стартовал проект «Школа старшеклассников» по созданию мотивирующей образовательной среды, оснащенной современным оборудованием и лабораториями, - говорится в материале.

Готовая цифровая платформа позволила школам Москвы практически без проблем перейти на дистанционное обучение во время пандемии коронавируса и карантинных мер. Сегодня цифровые технологии помогают ученикам осваивать новые знания и учиться более эффективно. А высокий образовательный результат позволяет школьникам Москвы поступать в лучшие колледжи и вузы.

- Современная образовательная среда МЭШ и цифровая инфраструктура повышают эффективность и удобство обучения для каждого. Библиотека МЭШ содержит более 64 тысяч сценариев уроков, около 66 тысяч электронных учебных материалов. 100% московских школ оснащены передовой цифровой инфраструктурой. МЭШ - единая безопасная цифровая среда с широким набором инструментов. В 100% школ есть высокоскоростной Wi-Fi, - подчеркнули в BCG.

BCG (Boston Consulting Group) - международная компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга». Компания основана в 1963 году, и к сегодняшнему дню имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах мира.