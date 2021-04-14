В Москве конструкторов авиапредприятия попытались отравить ртутью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве на одном из крупных предприятий, связанных с авиаконструкторской деятельностью, произошел странный случай. Сотрудники конструкторского отдела заявили, что их пытались отравить.

Один пострадавший обнаружил ядовитое вещество в бокале, а другой- в системном блоке компьютера.

Как стало известно сайту mk.ru, все случилось накануне в кабинете конструкторского отдела, где трудятся шесть специалистов.

Утром 64-летняя женщина заметила на рабочем столе несколько серебряных шариков. Присмотрелась и поняла, что перед ней ртуть.

Перепуганная сотрудница сообщила о страшной находке коллегам, и все начали инспекцию рабочих мест. В итоге шарики ртути были найдены в системном блоке и в кружке одного из сотрудников.

С веществом первого класса опасности в этом отделе не работают, поэтому сотрудники уверены, что кто-то целенаправленно принес ртуть на работу и разбросал по отделу.

В произошедшем пострадавшие склонны винить коллеги, с которым никак не ладятся отношения.

Конфликт родился на бытовой почве, сотрудники, что называется. Не сошлись характерами. Но справиться с ситуацией руководство не может, наладить микроклимат в коллективе не удается.

Вычислить хулигана будет проблематично, так как в кабинете и в коридорах нет видеокамер, остается только гадать, кто хотел свести счеты с конструкторами.