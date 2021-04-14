Тимофей Баженов: «Мне посчастливилось жить вблизи крупнейшего ботанического сада в Европе»

Тимофей Баженов Фото: Максим МАНЮРОВ

«Прогуливаясь мимо старинных зданий и современных бизнес-центров в Останкинском районе, неожиданно попадаешь в зелёный оазис – ботанический сад, крупнейший в Европе. Трудно поверить, что такое чудо есть в самом центре современного мегаполиса, и мне посчастливилось жить рядом с ним.

Здесь я чувствую себя как рыба в воде. Помню, когда был ребёнком, мама часто водила меня на прогулку в ботанический сад. Мы бродили среди вековых деревьев, встречали редчайшие растения, смотрели как работают художники. Потом бегали сюда школьниками, ходили на свидания будучи студентами. Здесь мне близка каждая тропинка, каждое дерево, и даже запах здесь не меняется с годами.

Сегодня ботанический сад отмечает 76 лет с момента своего основания. Я от всей души поздравляю его с этой датой! Поздравляю коллектив, который бережно его хранит и делает лучше, поздравляю всех москвичей и особенно жителей нашего района», – поделился Тимофей Баженов.

Главный ботанический сад расположен на северо-востоке города Москвы, первым директором здесь стал выдающийся ботаник и селекционер Николай Васильевич Цицин. Сад располагает богатейшими коллекциями растений, представляющих разнообразный растительный мир континентов и климатических зон Земного шара.