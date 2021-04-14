Грабители попытались обчистить прокурора, но дождались прибывших полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неудачная попытка ограбления произошла в апреле в Москве. Грабители оказались на редкость неудачливыми, даже в качестве жертвы на улице они выбрали сотрудника Генпрокуратуры.

Все случилось поздно вечером на Краснодонской улице в районе Люблино. Мужчина возвращался из аптеки, когда к нему на улице подошли два человека. Прохожие явно были настроены агрессивно и потребовали отдать им деньги и мобильный телефон.

Казалось бы, ночь, безлюдная улица, жертва один на один с преступниками – исход дела на предрешен, но что-то пошло не по плану. Сотрудник достал мобильный и набрал «02». Реакция грабителей оказалась еще более непредсказуемой.

Почувствовав, что запахло жареным, они оставили свою жертву в покое, перешли дорогу и продолжили разгуливать рядом, подыскивая новую жертву.

Как стало известно Life.ru, полицейские прибыли на место довольно оперативно и задержали хулиганов неподалеку. Пострадавший опознал горе-грабителей и теперь их судьбу предстоит решить полицейским.