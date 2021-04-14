Жителей московского региона предупредили о проснувшихся клещах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей московского региона предупредили о клещах. Резкое потепление разбудило кровососущих, и они вышли на охоту.

По лесам Подмосковья уже фиксируются встречи с клещами. В пресс-службе областного Комлесхоза посоветовали быть внимательнее во время прогулок по лесам и паркам и тщательно осматривать одежду.

- Клещи начали охоту на теплокровных, в том числе и на человека – цитирует сообщение ведомства Подмосковье сегодня.

Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе боррелиоза, гранулоцитарного плазмоза, клещевого энцефалита и других.

Обычно кровососущие выбирают сырую и влажную местность для обитания. Они селятся в лесопарках и городских парках, преимущественно на опушках.

- Как правило, насекомые переползают на людей с травы и обвисших веток. Клещи сидят где-то на вершинах, в травках, в кустиках и ждут, пока кто-нибудь пройдет мимо, чтобы зацепиться и питаться, - рассказал телеканалу «360» энтомолог ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко.

В качестве меры безопасности можно использовать специальный спрей. Им нужно обрабатывать одежду перед выходом.

Аналогичные спреи существуют для домашних питомцев. К тому же, не стоит пренебрегать прививками от кровососущих.