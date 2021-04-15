Координационный центр по вопросам социального стационарного обслуживания открылся в Москве

В Москве открылся координационный центр стационарного социального обслуживания Фото: pixabay.com

В Москве открылся единый координационный центр стационарного социального обслуживания. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Он объяснила, что специалисты центра будут помогать жителям оформлять документы для переезда в дом-интернет. Сотрудники готовы сопровождать претендента или его представителя на любом этапе подготовки к переезду.

«Мы продолжаем повышать качество социальных услуг в городе. Одно из нововведений - создание единого Координационного центра стационарного социального обслуживания. Специалисты центра будут сопровождать претендента или его представителя на любом этапе во время сбора документов для переезда в дом-интернат и проживания в нем. Теперь претенденту на оказание социальной помощи в стационарной форме будет достаточно знать один номер телефона, чтобы получить исчерпывающую информацию по движению своего дела», - объяснила Анастасия Ракова.

Заммэра добавила, что сотрудники горячей линии расскажут обо всех необходимых документах для оформления путевки, а также проинформируют о порядке действий при переезде в социальное учреждение.

Специалисты подскажут статус рассмотрения пакета документов и проследят за своевременностью оказания социальной помощи», - рассказала вице-мэр.

По словам Раковой, ежегодно в департамент труда и социальной защиты населения поступает не менее трех тысяч обращений москвичей по вопросам городских домов-интернатов для взрослых. А новый координационный цент поможет ускорить коммуникации между интернатами и организациями здравоохранения, опеки и другими учреждениями соцзащиты.

При этом порядок оформления услуги для москвичей не изменится, подчеркнула Анастасия Ракова. Она добавила, что оформить путевку в дом-интернат, как и раньше, можно будет, просто подав заявление в любой из центров госуслуг «Мои документы».

Отметим также, что в рамках координационного центра продолжит также работать горячая линия психологической поддержки «Мы рядом». Обратиться сюда могут как работники или жители интернатов, так и их близкие. Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию в Москве можно по телефону: 8-495-276-11-55.