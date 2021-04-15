Полиция задержала шестерых человек по подозрению в похищении иностранца

Полиция задержала подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции при содействии Росгвардии задержали шестерых человек, которые подозреваются в похищении иностранца, жителя одной из стран в Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Происшествие случилось в Одинцовском округе Подмосковья. Злоумышленники похитили мужчину и начали требовать выкуп в размере 1,2 миллиона рублей.

«Предварительно установлено, что в марте этого года злоумышленники ворвались в комнату общежития в подмосковном поселке Новоивановское, где в это время находился гражданин одной из стран Центральной Азии. Угрожая ножом и применив физическую силу, они вывели мужчину на улицу и увезли на автомобиле в Краснодарский край», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Вовк РИАМО.

Она отметила, что преступники связались с отцом потерпевшего и потребовали у него выкуп за сохранение жизни его сына.

Злоумышленники три дня издевались над похищенным мужчиной, после чего отпустили его для сбора необходимой им суммы.

В результате подозреваемых, уроженцев одного из азиатских государств, удалось задержать. В настоящее время они находятся под арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело и проводится проверка. Выяснилось, что преступники также причастных к кражам из квартир и частных домов в столичном регионе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».