Тимофей Баженов: «Полёты в космос – это не прогулка по променаду»

Тимофей Баженов. Фото: Максим Манюров

«С момента первого полёта человека в космос в мире появилась новая профессия, которая требует, особых навыков, мужества, и постоянной подготовки на грани человеческих усилий.

Космонавт – профессия почётная, но опасная для жизни, и вредная для здоровья. Именно поэтому и пенсионный возраст у покорителей звёздного пространства наступает рано. Странно было слышать, что наши космонавты получали зарплату немногим больше, чем у офисного сотрудника в Москве. Ведущая космическая держава мира может себе позволить большее, ведь полёты в космос – это не прогулка по променаду.

Астронавты NASA, к примеру, получают минимальную зарплату в эквивалентную 420 тыс. рублей в месяц, а у опытных пилотов она доходит до миллиона рублей.

Поэтому считаю принятое решение о повышении зарплаты нашим космонавтам мерой весьма своевременной. А то за державу как-то обидно. Это не просто вопрос справедливой оплаты, но международного престижа России», – пояснил Тимофей Баженов.

Напомним, 12 апреля 2021 года президент России Владимир Путин объявил о значительном увеличении заработной платы у космонавтов. Для тех, кто является кандидатом повышение составит 70%, а для тех, кто уже летал на орбиту – 50%.