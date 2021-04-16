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Общество16 апреля 2021 12:45

Евгений Нифантьев примет участие в праймериз «Единой России» по 203 избирательному округу

Член Общественной палаты России намерен сделать упор на социальные аспекты
Ксения БОГДАНОВА
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Член Общественной палаты России, генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Член Общественной палаты России, генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев примет участие в предварительном голосовании «Единой России». Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» намерен баллотироваться по 203 избирательному округу Москвы. В него входят 7 районов Южного административного округа столицы. Планируется, что кандидат подаст заявление в приемную комиссию партии не позднее 20 апреля.

Как заявил Евгений Нифантьев, в своей предвыборной программе он собирается обратить особое внимание на социальную сферу. В числе вопросов, на которые будет делать упор кандидат, - обеспечение пенсионеров бесплатными лекарственными препаратами, а также увеличение материнского капитала. В частности, Нифантьев предлагает ввести выплаты на третьего и последующих детей до 1 миллиона рублей.

Евгений Нифантьев уверен, что предварительное голосование – это эффективный формат, который позволяет жителям округа высказать свои пожелания в ходе публичного общения.

– Моя задача – сформировать ясную программу действий, имеющую высокое социальное значение для всех слоев населения. Мнения людей должны стать основой предложений, которые я буду реализовывать, – заявил Член Общественной палаты России.

Ранее Евгений Нифантьев заявил, что откажется от зарплаты депутата в случае, если ему удастся пройти в Госдуму на предстоящих выборах. Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» считает несправедливым то, что доходы народных избранников резко контрастируют с заработками простых граждан. В своем телеграмм-канале Нифантьев написал, что если он пройдет в Госдуму, то отдаст свою зарплату в пользу города, и москвичи будут сами решать, на какие добрые дела и проекты потратить эти деньги.

- Я готов отказаться от зарплаты депутата Госдумы РФ, в случае моего избрания. Если это все произойдет, то тогда, по моим подсчетам, за 5 лет работы в Госдуме получится сэкономить более 20 миллионов рублей. Сумма вполне приличная, − написал Евгений Нифантьев.

По его словам, на эти средства в Москве можно установить около 20 хоккейных коробок или около 500 уличных тренажёров. Нифаньтев объяснил, что в нынешней непростой экономической ситуации в стране считает разрыв между ежемесячным доходом простых людей и депутатов в 10, а то и в 12 раз несправедливым. Тем более, депутаты обеспечены полным пансионом: государственным жильем, медициной, расходами на транспорт, отпускными, повышенной пенсией, если работали более одного срока. Поэтому он готов отдавать свою депутатскую зарплату городу.

Евгений Нифантьев – основатель ООО «Неофарм» (в холдинг входят аптечные сети «Неофарм» и «Столички»). С 2010 года является председателем Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Профессиональную деятельность начал еще в студенческие годы стажером-исследователем Научного центра экспертизы и государственного контроля лекарственных средств Минздрава РФ. С 2019 года – член Общественной палаты Москвы, с 2020 года - член Общественной палаты РФ.