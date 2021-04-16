Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье

Полиция задержала организатора нарколаборатории Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали в Сергиевом Посаде мужчину, который подозревается в незаконном производстве и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в подвальном помещении арендованного им дома, расположенного в городе Хотьково, оборудовал лабораторию по производству синтетических наркотиков. Для этого он закупил химические реактивы, ингредиенты и необходимое оборудование», — цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

В ведомстве добавили, что полицейские изъяли из лаборатории оборудование, порошкообразное вещество светлого цвета и канистры с жидкостью. Проведенная экспертиза показала, что найденное вещество – мефедрон общей массой более 400 граммов.

Задержанный признался, что изготовил партию наркотиков для продажи потенциальным покупателям. Сейчас мужчина помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».