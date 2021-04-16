Анатолий Вассерман выступил с предложением компенсировать утраченные сбережения граждан СССР

Анатолий Вассерман провел первое заседание созданного им дискуссионного клуба «Всё по уму». Фото: Юрий ГУШАН.

Анатолий Вассерман выступил с инициативой вернуть россиянам сбережения, «сгоревшие» во время перестройки. Известный публицист уверен, что государство обязано компенсировать людям вклады, потерянные ими из-за гиперинфляции 90-х. Знаменитый эрудит предложил выдавать за каждый советский рубль по 500 российских рублей. При этом общая сумма компенсации не должна превышать одного миллиона рублей. Свою инициативу Вассерман обсудил с участниками первого заседания созданного им дискуссионного клуба «Всё по уму».

Анатолий Вассерман убежден: правительство России должно признать долг перед своими гражданами.

- Бывший руководитель Счетной палаты Сергей Степашин как-то заявил, что выплатить советские долги в прямом эквиваленте, какими они были в СССР, невозможно. Я с этим не согласен. Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям деньги, потерянные в результате либерализации цен, создания «дикого» рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции, - сообщил публицист.

Главными противниками этой идеи Вассерман считает тех, кто в 90-е годы проводил в России либеральные реформы.

- Они боятся, что решение компенсировать советские вклады будет означать признание ошибочными действий правительства Гайдара, действующего больше по политическим мотивам, чем экономической необходимости. Но в том и сила государства: компенсировать последствия этих ошибок, - подчеркнул Анатолий Вассерман.

По замыслу неоднократного победителя интеллектуальных игр, созданный им дискуссионный клуб «Всё по уму» должен стать новой общественной площадкой для дискуссий. Главная цель проекта – поиск взвешенных решений по вопросам, беспокоящим сегодня каждого человека. Озвученные в дискуссионном клубе идеи будут выноситься на публичное обсуждение и общими усилиями доводиться до конечного результата. При этом Анатолий Вассерман подчеркивает: экспертом в том или ином вопросе может выступить любой человек.

Ранее стало известно, что знаменитый интеллектуал основал бесплатную образовательную платформу. Новый онлайн проект «Академия Вассермана» предназначен для самообразования, он нацелен на тех, кто хотел бы «прокачать» мозги и научиться использовать свои знания более эффективно.

На сайте размещены самые разнообразные интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, обучающие вебинары. Вассерман хочет помочь тем, кто стремится совершенствовать свой интеллект. Чтобы научиться сортировать огромный груз информации в собственной памяти, мгновенно отбирать нужные факты и правильно использовать эти данные, стоит взять на заметку навыки участников интеллектуальных игр.