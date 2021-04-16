Москвич свел счеты с жизнью, после разговора с женой Фото: Архив "КП"

Житель Москвы свел счеты с жизнью во время разговора с женой. Все случилось 16 апреля после обеда.

По словам женщины, она беседовала с мужем по телефону. Во время звонка он находился дома, она уверяет, что никакого конфликта между ними не было.

В какой-то момент разговор прервался и все попытки созвониться повторно не увенчались успехом. Женщина поняла, что случилось что-то страшное. Она не стала тратить время на звонки мужу и набрала телефон экстренной службы.

Но когда спасатели и врачи прибыли по указанному адресу, мужчина был мертв. При осмотре в квартире было найдено много оружия Perazzi, Chapuis, Merkel и карабин Mannlicher Aug. Неподалеку от погибшего лежало гладкоствольное ружье Benelli Vinchi.

Как сообщает Пятый канал, сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.