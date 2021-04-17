Тимофей Баженов: «Материальная поддержка молодёжи – это инвестиции в будущее страны»

Тележурналист и общественник Тимофей Баженов

«Москва – город больших возможностей для молодёжи. Здесь – средоточие ведущих вузов страны, обучение в которых котируется на уровне лучших западных университетов, но и стоимость образования там не маленькая.

Диплом такого уровня даёт выпускнику хороший старт в карьере и жизни, но количество бюджетных мест в престижных заведениях недостаточно для того, чтобы вместить всех желающих. Родителям же зачастую не под силу оплатить дорогостоящую учёбу.

Что делать?

Считаю, что государство должно поддерживать всех, кто стремится к новым знаниям и самореализации. Целесообразно, нам мой взгляд, разработать механизм, позволяющий выпускникам школ получать беспроцентный кредит на оплату либо самого обучения, либо проживания, в случае переезда в другой город для учёбы», – предложил Тимофей Баженов.

Тележурналист заметил, что выплату такого образовательного кредита можно отсрочить на 10 лет, когда выпускник встанет на ноги.

«Все эти меры окупятся сторицей, ибо материальная поддержка образования молодёжи – это инвестиции в будущее страны», – добавил Тимофей Баженов.